(Thi) Am Donnerstag, den 14.12.2023, kam es in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nienburg (ots) - Gegen 12:50 Uhr streifte ein Unbekannter mit seinem Pkw den am Burgmannshof stehenden Pkw einer 62-Jährigen aus Marklohe.

Der Verursacher fuhr weiter und entfernte sich damit unerlaubt vom Unfallort.

An dem Hyundai entstand Sachschaden am hinteren linken Radkasten.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021 97780 zu melden.