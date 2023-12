(Thi) Am 15.12.2023 kam es in Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nienburg (ots) - Gegen 7:50 Uhr befuhr ein 20-Jähriger aus Nienburg mit seinem Mountainbike den Radweg der Hannoverschen Straße in Richtung Langendamm.

An der Kreuzung Hannoversche Straße / An der Alpheide beabsichtigte eine bislang unbekannte Frau (ca. 25-30 Jahre alt) mit einem roten VW Golf auf die Hannoversche Straße einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.



Die Frau setzte ihre Fahrt stadteinwärts fort, ohne anzuhalten und sich um den Unfall und/oder den Radfahrer zu kümmern.



Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.



Die Verursacherin, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden.