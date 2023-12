(Thi) Am Montagmorgen (04.12.2023) meldeten Mitarbeiter der Straßenmeisterei drei illegal entsorgte Öltanks unter der B6-Brücke an der Maschstraße in Nienburg.

Nienburg (ots) - Es handelte sich um zwei Heizöltanks (je 1000 Liter, zur Verwendung im Innenbereich) und einen IBC-Container. Alle drei Tanks (leer bis auf Restanhaftungen) wurden augenscheinlich zum Lagern von Heizöl benutzt und durch bislang unbekannte Täter illegal entsorgt.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021 97780 zu melden.