(ps) Am Freitag, den 08.12.2023, zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr, wurde der Parkscheinautomat in der Brennerstraße in Rinteln durch einen Feuerwerkskörper nicht unerheblich beschädigt.

Rinteln (ots) - Die genaue Schadenshöhe steht aktuell noch nicht fest.



Die Polizei Rinteln ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 05751/9646-0 zu melden.