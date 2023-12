(ma) Ein alkoholisierter Radfahrer befuhr am Sonntag gegen 00.30 Uhr den Radweg der Langen Straße in Obernkirchen/Gelldorf, wobei der Zweiradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge gegen ein Pkw Skoda prallte, der ordnungsgemäß in einer Grundstückseinfahrt stand.

Obernkirchen (ots) - Bei dem 36jährigen Radfahrer aus Obernkirchen, dem eine Blutprobe entnommen werden musste, ist eine Atemalkoholkonzentration von 2,44 gemessen worden.