(Oth): Am 09.12.2023, gegen 02:14 Uhr meldeten mehrere Personen einen Brand in einer Kleingartenkolonie in der Extertalstraße in Rinteln.

Nienburg (ots) - Beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand der Gebäudeteil auf der Parzelle bereits in Vollbrand.

Eine 59-Jährige aus Rinteln konnte die Wohnräume der Parzelle selbst verlassen und wurde bei dem Brand leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.



Während der Löscharbeiten konnte eine tote, männliche Person geborgen werden, welche zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte.



Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren gegen 06:30 Uhr beendet. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.



Die Parzelle wurde beschlagnahmt.



Eine Brandursache steht noch nicht fest, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.