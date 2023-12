(Oth): In der Zeit von Sonntag Abend, den 10.12.2023 bis Montag Vormittag hat ein bislang unbekannter Täter einen Parkscheinautomaten in der Wallstraße beschädigt. Ein Mitarbeiter der Stadt Rinteln hat die Beschädigungen auf dem dortigen Parkplatz am Montag festgestellt und diese der Polizei mitgeteilt.

Nienburg (ots) - Der Schaden an dem Parkscheinautomat beläuft sich auf etwa 500 Euro.



Die Polizei Rinteln ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05751/9646-0 zu melden.