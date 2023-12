(sko)In den frühen Abendstunden des 23. Dezembers kam es auf der L443 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Audi A 6 und einem Vw Golf im Begegnungsverkehr.

Auetal (ots) - Hierbei wurden die drei Insassen des Vw und der Audi-Fahrer leicht verletzt. Eine Krankenhausbehandlung war nicht erforderlich. Der Verkehr wurde für kurze Zeit umgeleitet.



Nach bisherigem Erkenntnisstand konnte der Fahrer des Vw, ein 48-jähriger aus Porta Westfalica, der in Fahrtrichtung Rehren unterwegs war, seine Fahrspur nicht gänzlich einhalten, sodass der Audi des 62-jährigen getroffen wurde.

Beide Pkw gerieten durch den Verkehrsunfall in den neben der Fahrbahn liegenden Graben und mussten in der Folge abgeschleppt werden.



Es entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 20.000 Euro.