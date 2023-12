(Thi) Gestern ereignete sich an der Kreuzung Am Hellweg/Dülwaldstraße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Nienburg (ots) - Gegen 08:04 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Stadthagen mit seinem Hyundai die Straße Am Hellweg in Fahrtrichtung Lüdersfeld.

Dabei übersah er einen von links kommenden bevorrechtigten 43-Jährigen aus Preußisch Oldendorf, welcher sich mit seinem Sattelschlepper mit Anhänger bereits in der Mitte der Kreuzung befand.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.



Am Pkw sowie am Anhänger des Lkw entstand Sachschaden, der auf ca. 8000 Euro geschätzt wird. Der Pkw musste abgeschleppt werden.



Der 40-jährige Verursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt.