(Thi) Am 28.12.2023 ereignete sich im LIDL-Markt an der Breslauer Straße in Stadthagen ein Diebstahl eines Mobiltelefons aus einer Handtasche.

Nienburg (ots) - Eine 63-Jährige aus Stadthagen war zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr in dem Supermarkt einkaufen, als unbekannte Täterschaft ein weißes Mobiltelefon vermutlich aus einem offenen Fach ihrer Handtasche entwendete.



Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721 98220 zu melden.