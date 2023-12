(Thi) Am Sonntag, den 03.12.2023, ereignete sich in Stadthagen ein Einbruch in einen Bungalow.

Nienburg (ots) - In der Zeit zwischen 16:30 und 19 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Bungalows an der Dammannstraße in Stadthagen auf und durchwühlten mehrere Räume.



Das Haus gehört einem älteren Ehepaar (76 und 78 Jahre), welches zur Tatzeit nicht zu Hause war.



Bei dem Einbruch wurde vermutlich Bargeld und Schmuck entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.



Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der Telefonnummer 05721 98220 zu melden.