(Oth) Im Zeitraum zwischen dem 19.12.2023 und dem 21.12.2023 kam es zu einem Verkehrsunfall in Stadthagen.

Nienburg (ots) - Auf einer Parkfläche in der Gartenstraße, auf Höhe der Hausnummer 35, ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug in den VW Golf eines 79-Jährigen gefahren.

Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle.



Der VW Golf wurde am linken Bereich der Frontschürze beschädigt. Es ist ein Sachschaden von etwa 2500 Euro entstanden.



Anhand der Spuren an dem VW Golf geht die Polizei aktuell von einem roten Fahrzeug als Unfallverursacher aus.



Die Polizei Stadthagen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05271/9822-0 zu melden.