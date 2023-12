(Thi) Gestern erschienen die Mutter sowie die Schwester gemeinsam mit dem 11-jährigen Opfer bei der Polizei Stadthagen, um Anzeige zu zwei Raubstraftaten zu erstatten.

Nienburg (ots) - Am Freitag, den 01.12.2023, sollen zwei Jugendliche dem 11-jährigen Jungen gegen Mittag nahe der ´Schule am Schlosspark´ jeweils ein Messer vorgehalten, ihm gedroht und Geld von ihm verlangt haben.

Das Opfer händigte den Tätern eine geringe Menge Bargeld aus.



Gut eine Woche zuvor (22.11.2023) sollen die selben Täter das Opfer schon einmal ausgeraubt haben.

Gegen Nachmittag sollen die beiden Jugendlichen den 11-Jährigen auf der Straße Am Kirchhof in Stadthagen angesprochen, festgehalten und Geld gefordert haben.

Nachdem er kein Geld herausgab, soll er getreten und durchsucht worden sein. Die Täter entwendeten daraufhin eine geringe Menge Bargeld und entfernten sich vom Tatort.

Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.



Bei den beiden Beschuldigten handelt es sich um zwei amtsbekannte Jugendliche aus Schaumburg im Alter von 14 und 16 Jahren.



Es wurden Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung und Raub eingeleitet.