(Oth) Vermutlich in der Nacht zu Sonntag, den 10.12.2023 ereignete sich in Stolzenau ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Unfallverursacher befuhr nach ersten Erkenntnissen die B441/ B215 aus Nendorf kommend in Fahrtrichtung Leese und beabsichtigte in Richtung Müsleringen die Ausfahrt zu befahren. Im Kurvenbereich der Ausfahrt kam der Unfallverursacher nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und anschließend mit der Schutzplanke. Das Verkehrsschild lag samt Metallstange und dem Betonsockel auf der Fahrbahn. Der Sachschaden des Verkehrsschildes und der Schutzplanke wird auf 1000 Euro geschätzt.

Nienburg (ots) - Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernet sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben könnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Stolzenau unter 05761-90200 zu melden.