(ma) Ein 61jähriger Linienbusfahrer aus Bad Eilsen und ein 30jähriger Pkw-Fahrer aus Minden haben sich nach deren Angaben am Mittwoch gg.

Bückeburg (ots) - 14.00 Uhr in Bückeburg/Müsingen im Beisein von Fahrgästen zunächst lautstark gestritten, gegenseitig Beleidigungen ausgetauscht und zu guter Letzt bespuckt.



Hintergrund der Auseinandersetzung war, dass der Busfahrer der Schwester des Autofahrers die Mitnahme an der Bushaltestelle Lange Str. in Bückeburg verweigerte, weil diese nach Darstellung des Busfahrers keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte.

Die 21jährige Frau informierte ihren Bruder, der den Busfahrer durch Überholen mit seinem Pkw zum Anhalten in der Bückeburger Kreuzbreite nötigte.

Der Linienbus setzte jedoch seine Fahrt fort, ist aber von dem Autofahrer in Müsingen wiederholt zum Halten gebracht worden, wo der Busfahrer die Tür des Busses öffnete und die Meinungsverschiedenheit eskalierte.



Nach einer ersten Überprüfung des vorgelegten elektronischen Fahrscheines der 21jährigen Frau durch die verständigte Polizei Bückeburg, ist die Einschätzung des Busfahrers sehr wahrscheinlich korrekt gewesen.



Die Polizei Bückeburg hat Ermittlungen wegen des Tatverdachts der Körperverletzung und Beleidigung gegen die Beteiligten eingeleitet und gesondert ein Strafverfahren wegen des Tatverdachts der Nötigung gegen den Mindener eröffnet.