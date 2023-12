In der Zeit vom 16.12.2023, 23:59 Uhr bis 17.12.2023, 09:30 Uhr, wurde ein in der Brinkstraße, in Höhe Hausnummer 22 am Fahrbahnrand geparkter PKW, beschädigt.

Uchte (ots) - An dem blauen Opel Corsa wurde der linke Außenspiegel zerstört. Am vorderen linken Kotflügel befanden sich Kratzer. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Das PK Stolzenau bittet um Zeugenhinweise.