Auetal (ots) - Am Freitag, 01.12.2023 um 13:52 Uhr, ereignete sich in Rolfshagen auf der Rolfshagener Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger, wobei der Fußgänger leicht verletzt wurde.

Ein 83-jähriger Rolfshäger befuhr mit seinem Pkw VW die Rolfshagener Straße in Richtung der K 74 / Westernholz. Im Gegenverkehr hielt ein Schulbus und hinter diesem trat ein 11-jähriges Kind aus Rolfshagen auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem vorbeifahrenden Pkw.

Zu den o.g. Verletzungen entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 300,00 Euro am Pkw.

Das Kind wurde mittels RTW ins Klinikum Schaumburg eingeliefert.