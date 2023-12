bo- Die Polizei Bückeburg sucht einen Verkehrsunfallflüchtigen, der am Samstag, 16.12., in der Zeit von 09:00-09:15 Uhr auf dem Parkplatz des EDEKA-Weinberg in Bückeburg einen Unfall verursacht hat.

Bückeburg (ots) - Der Geschädigte hatte seinen grauen BMW, 1er Reihe, auf dem Parkplatz abgestellt und war für etwa 15 Minuten im Markt einkaufen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugseite feststellen. Die Schadenshöhe wird derzeit auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bückeburg unter 05722-2894-0 zu melden.