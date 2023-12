(opp) Am Donnerstag, den 21.12.2023, in der Zeit von ungefähr 15:30 bis 16:00 Uhr, wurde auf dem MAGRO-Parkplatz in der Lemker Rathausstraße ein dort geparkter Ford Focus, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug, nicht unerheblich beschädigt.

Marklohe / Lemke (ots) - Der bislang unbekannte Fahrzeugführer oder die unbekannte Fahrzeugführerin streifte mit einem größeren hellfarbenen Fahrzeug, evtl. mit einem Transporter, den Ford Focus, beschädigte diesen am linken hinteren Bereich und hinterlässt einen Schaden in Höhe von ca. 4.000,00 Euro.

Anschließend verlässt der Verursacher oder die Verursacherin den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Etwaige Zeugen dieser Verkehrsunfallflucht werden gebeten sich mit der Polizei Marklohe, Tel.: 05021/924060 in Verbindung zu setzen.