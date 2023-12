(ma) Eine 17jährige Fußgängerin ist gestern gegen 17.50 Uhr in Bückeburg an der Kreuzung, Ulmenallee/Obertorstraße beim Überqueren der Grünlichtzeigenden Fußgängerampel von einem Pkw Hyundai angefahren worden.

Bückeburg (ots) - Der Pkw ist von einer Frau gesteuert worden, die auf die Ulmenallee eingebogen war.

Nach dem Anstoß mit der 17jährigen aus Springe hielt die Verursacherin kurz an und öffnete nach Angaben der Geschädigten nur kurz die Fahrertür, um zu fragen, ob alles in Ordnung sei.



Die leicht verletzte Springerin und eine Zeugin aus Bielefeld, die dem Pkw noch ausweichen konnte, standen noch so unter Schock, dass sie gar nicht so schnell antworten konnten.

Anschließend fuhr die Fahrzeugführerin auf der Ulmenallee weiter, ohne ihre erforderlichen Personalien zu hinterlassen.



Die aufnehmende Polizei Bückeburg suchte noch am selben Abend die 64jährige Fahrzeughalterin in Bückeburg auf, um eine Befragung durchzuführen, wer zum Unfallzeitpunkt den Pkw geführt hat.



Es sind Ermittlungen wegen des Tatverdachts der fahrlässigen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht eingeleitet worden.