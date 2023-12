(Thi) Gestern ereignete sich gegen 18:40 Uhr in Vornhagen ein schwerer Verkehrsunfall.

Nienburg (ots) - Ein 84-Jähriger aus Lüdersfeld beabsichtigte mit seinem Renault Clio vom Fahrbahnrand aus anzufahren. Der Pkw war in Fahrtrichtung Hannover geparkt und der Fahrer wollte in einem Zuge über die B65 in Richtung Stadthagen wenden.

Hierbei übersah er einen aus Fahrtrichtung Stadthagen kommenden 32-Jährigen aus Lindhorst mit einem Opel Vivaro.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten.

Dabei wurde der Renault Clio auf der Fahrerseite durch den Opel Vivaro derart beschädigt, dass der 84-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Pkw. Anschließend wurde er mittels Rtw in ein Krankenhaus verbracht.

Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.



Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.



Aufgrund der Bergung die Fahrzeuge mussten der Kreuzungsbereich und die B65, von ca. 18:45 bis 21:15 Uhr voll gesperrt werden.

Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs.