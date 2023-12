(Oth)Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K 20 in Warmsen.

Nienburg (ots) - Eine 45-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte von der K 20 nach rechts auf die Straße "Kleinendorf" einzubiegen. Während dem Abbiegevorgang ist ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit auf den Passat der 45-Jährigen aufgefahren.

Durch den Zusammenstoß wurde der Passat um 180 Grad auf der Fahrbahn gedreht, er war nicht mehr fahrbereit. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Der Unfallverursacher kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle.



Die 45-Jährige und ihr 57-jähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.



Anhand der Spuren an der Unfallstelle geht die Polizei aktuell von einem schwarzen VW Golf als unfallverursachendes Fahrzeug aus.

Der Golf müsste erhebliche Schäden an der Frontschürze aufweisen.



Die Polizei Stolzenau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05061/9020-0 zu melden.