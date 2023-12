(obe) Am 29.12.2023 ist es auf dem Parkplatz des Möbel Heinrich in der Straße auf dem Wachtlande 2 in 31542 Bad Nenndorf zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Bad Nenndorf (ots) - Die 73-jährige Geschädigte aus Barsinghausen parkte ihren Nissan am Morgen bis etwa 12:20 Uhr auf dem dortigen Parkplatz. Tatbetroffen ist die erste Parkreihe nahe des Haupteingangs im oberen Teil des Parkplatzes, welche unmittelbar am separaten Außenbereich gelegen ist und sich direkt neben den dort befindlichen Behindertenparkplätzen befindet.



Die Geschädigte sei von einer bislang unbekannten Frau im Geschäft ausgerufen und auf den Schaden hingewiesen worden.



Die Geschädigte stellte anschließend Beschädigungen hinten links an ihrem Fahrzeug fest und alarmierte die Polizei.



Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw mit augenscheinlich korrespondierendem Schadensbild einer 78-Jährigen Barsinghäuserin konnte nach polizeilichen Ermittlungen ausdrücklich als Verursacher ausgeschlossen werden.



Der Unfallverursacher ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.



Die Mitteilerin, welche den Ausruf veranlasst hat wird ausdrücklich gebeten sich bei der Polizei zu melden. Da zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz reger Betrieb herrschte, wird polizeilicherseits vermutet, dass es weitere Zeugen gibt, die sachdienliche Hinweise liefern können. Zeugen oder Hinweisgeber zu der möglichen Verkehrsunfallflucht werden daher gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723 74920 zu melden.