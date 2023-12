In einem Blumengeschäft in der Fichtenstraße in Elversberg entwickelte sich am Samstagmorgen, um ca. 07:15 Uhr ein Brand.

Elversberg (ots) - Dabei brannten im Inneren des Geschäfts diverse Holzobjekte, welche jedoch schnell durch die Freiwillige Feuerwehr Spiesen-Elversberg abgelöscht wurden, bevor sich das Feuer ausdehnen konnte. Daher blieb es bei leichtem Sachschaden durch Verrußungen.

Die Anwohner des Wohn- und Geschäftshauses konnten zuvor allesamt aus dem Gefahrenbereich verbracht werden. Verletzt wurde demnach niemand.

Die Erforschung der genauen Brandursache ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



