Am Samstagmorgen gegen 06:15 Uhr wurde eine 57jährige Frau aus Neunkirchen Opfer eines Raubüberfalls.

Neunkirchen (ots) - Die Geschädigte wartete an der Bushaltestelle vor dem Neunkircher Rathaus auf ihren Bus. Der Täter befand sich ebenfalls an der Bushaltestelle und entriss der Frau die beiden mitgeführten Handtaschen. Dabei stürzte die Frau zu Boden und zog sich mehrere Schürfwunden und Prellungen zu. Der Täter flüchtete mit seiner Beute unerkannt fußläufig in Richtung Langenstrichstraße.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell