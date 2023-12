Am Samstag kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Raubdelikt in der Bahnhofstraße in Neunkirchen.

Neunkirchen-Innenstadt (ots) - Zwei Täter versuchten zunächst einem 22-jährigen Geschädigten aus Neunkirchen die Geldbörse zu entwenden. Im Rahmen der Handlung wurde der Geschädigte zu Boden gestoßen und auf ihn eingetreten. Im Anschluss wurde seine Geldbörse mit Inhalt entwendet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei den 18- und 21-jährigen Tatverdächtigen aus Neunkirchen konnten Teile des Diebesguts aufgefunden werden. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren wegen "Schwerer Raub" gem. § 250 StGB eingeleitet. Sie wurden im Verlauf des Nachmittags dem Bereitschaftsgericht vorgeführt. Nach Anhörung durch einen Richter wurde gegen den 21-Jährigen ein Haftbefehl erlassen und er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Der 18-Jährige wurde unter Auflagen entlassen.

Bei einem der Tatverdächtigen konnten noch 1,1 gr. Haschisch aufgefunden werden. Gegen ihn wurde ein gesondertes Verfahren eingeleitet.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich möglicherweise um Tatbeteiligte von vier weiteren Raubstraftaten im Innenstadtbereich von Neunkirchen, welches sich seit dem 30.11.2023 ereignet haben. Die Ermittlungen dauern an.



