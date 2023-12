Am Dienstag 12.12.23 gegen 21:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter PKW Fahrer die Landstraße zwischen Eppelborn und Wiesbach.

Eppelborn (ots) - Er kam dann infolge nichtangepasster Geschwindigkeit am Ortsausgang Habach ins Schleudern und stieß gegen die Leitplanke. Hierdurch musste ein entgegenkommender PKW um einen Zusammenstoß zu verhindern, ausweichen. Der Verursacher entfernte sich anschließend in Richtung Wiesbach. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile aufgefunden, welche einem BMW zugeordnet werden konnten.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Neunkirchen

PreV Illingen - ESD -

Illinger Straße 117

66557 Illingen

Telefon: 06825/924250

E-Mail: pi-neunkirchen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell