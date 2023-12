Am Samstag ereignete sich gegen 15:10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Haspelstraße in Neunkirchen.

Neunkirchen (ots) - Der unter Alkoholeinfluss stehende 85-jährige Autofahrer kollidierte mit seinem Mercedes mit einem ordnungsgemäß geparkte Opel. Durch die Kollision wurde der Opel teilweise auf die Fahrbahn geschoben. Beim Unfallverursacher wurden knapp unter 1 Promille beim Atemalkoholtest gemessen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe konnte er die Dienststelle verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell