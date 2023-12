Am Dienstag, den 12.12.2023 gegen 16:20 Uhr wurde durch eine bisher unbekannte Person das Verkehrszeichen "Vorgeschriebene Vorbeifahrt hier rechts vorbei" auf einer Verkehrsinsel, die sie komplett überfuhr, von der Königstraße in Fahrtrichtung Unterer Markt umgefahren (Verkehrsschild ist zerstört).

Neunkirchen-Innenstadt (ots) - Anschließend setzte sie wenige Meter zurück und flüchtete unerlaubt entgegen der Fahrtrichtung in die Hüttenbergstraße.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen PKW. Das Fahrzeug ist vermutlich im Frontbereich beschädigt. Laut einer Zeugin (44 Jahre) habe die Fahrerin des Fahrzeuges eine Kopfbedeckung getragen und sei ca. 35 Jahre alt. Nähere Hinweise auf das Fahrzeug sowie die Fahrerin konnten bisher nicht erlangt werden. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.



