Am Montag, den 04.12.2023 gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf der L 124 von Wiebelskirchen kommend in Fahrtrichtung Ottweiler in Höhe Schafbrücker Mühle ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen.

Ottweiler-Wiebelskirchen (ots) - An der dortigen Geraden überholt der Unfallverursacher trotz einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h und gem. VZ 276 angeordnetem "Überholverbot für Kraftfahrezuge aller Art" grob verkehrswidirig und rücksichtslos eine unbekannte Anzahl vor ihm fahrender Fahrzeuge (vermutlich fünf oder mehr). Das Überholmanöver zieht sich so am Ende der Gerade in die dort beginnende Rechtskurve aus Sicht 01. Zu diesem Zeitpunkt nähert sich der PKW 02 auf der entgegengesetzten Fahrbahn, sodass 01 ihr auf deren Fahrspur direkt entgegenkommt. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, weicht 02 im letzten Moment aus ihrer Sicht nach rechts aus, sodass der PKW 01 mit seiner vorderen linken Ecke den PKW 02 an dessen Fahrerseite touchiert. In der Folge dreht sich der PKW 01 um 180°, der PKW 02 um 540°. Beide Insassinnen 02 werden durch die Schleuderbewegungen verletzt. 01 bleibt unverletzt, beide PKW bleiben letztlich fahrbereit. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme konnte lediglich ein weiterer Zeuge angetroffen werden, diverse weitere Zeugen wären aufgrund Termingebundenheit bereits weitergefahren.

Bei sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen oder möglicher Beschädigung am Fahrzeug durch den zuvor genannten Überholvorgang wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.



