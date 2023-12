Neumünster/Bereits am gestrigen Nachmittag kam es in der Hauptstraße in Neumünster zu einem Feuerwehreinsatz.

Neumünster (ots) - Grund war ein um 14.26 Uhr festgestelltes Feuer in einer offenen Doppelgarage. Es kam zu einem Vollbrand eines BMW Z4 Cabrio, der dort abgestellt war.

Durch den Brand entstand ein Gesamtschaden von ca. 60.000EUR.

Da der PKW zuvor nicht bewegt wurde, hält die Kriminalpolizei Neumünster eine Brandstiftung für wahrscheinlich.

Deshalb werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat führen. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 04321/9450 zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich