Rendsburg/Am 01.12.2023 um 21.45 Uhr ging ein Unbekannter in den zu dieser Zeit wenig besuchten Verbrauchermarkt in der Eckernförder Straße in Rendsburg.

Rendsburg (ots) - An der Kasse forderte er die Kassiererin zur Herausgabe des Geldes auf. Seine Forderung verlieh der Nachdruck indem er die Kassiererin mit einer Handfeuerwaffe bedrohte.



Der Täter floh mit einem niedrigen vierstelligen Betrag in unbekannte Richtung.



Sie wird wie folgt beschrieben: 185 cm groß, blaue Augen, breit gebaut, schwarze Kleidung sowie schwarze Skimaske. Sie sprach hochdeutsch und führte eine Baumwolltasche mit.



Die Kriminalpolizei Rendsburg bittet Personen, die Angaben zu diesem Sachverhalt geben können, sich unter der Tel.: 04331/208450 zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich