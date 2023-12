Neumünster/Am 29.11.2023 um 03.22 Uhr wurde der Polizei ein Einbruch in ein Geschäft auf dem Großflecken in Neumünster gemeldet, wobei der Täter durch einen Zeugen beobachtet werden konnte.

Neumünster (ots) - Die eingesetzten Kräfte des 1. PR Neumünster konnten den Flüchtigen in Tatortnähe festnehmen. Bei der Durchsuchung der Person konnte das Diebesgut sichergestellt werden.

Darüber hinaus trug der Täter noch Beute aus einem Einbruch in einen Verkaufsstand des Weihnachtsmarktes bei sich.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster ergaben, dass der festgenommene 31-jährige Mann bereits im Bereich Bad Segeberg auffällig gewesen ist und auch dort gegen ihn ermittelt wird.

Am 31.12. kam es daher zu einer Vorführung beim Amtsgericht Neumünster, wobei ein Untersuchungshaftbefehl verkündet wurde.



