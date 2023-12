Eckernförde/Diesmal genau es andersherum.

Eckernförde (ots) - Nach einer Verkehrsunfallflucht wird ein geschädigter PKW gesucht.



Am 22.11.2023 befuhr ein 90 Jahre alter Mann mit seinem Toyota Corolla Verso in schwarz die Ottestraße in Eckernförde.



Dabei muss er während der Fahrt einen anderen parkenden PKW touchiert und beschädigt haben. Von diesem fehlt jedoch bisher jede Spur.



Daher wird die verantwortliche Person gesucht, deren Fahrzeug am 22.11.2023 in der Zeit um 09.30 Uhr herum in der Ottestraße in Eckernförde geparkt und dann angefahren wurde.



Sie wird gebeten, sich bei der Polizei in Eckernförde unter der Tel.: 04351/9080 zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich