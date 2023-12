Büdelsdorf/Am 29.11.2023 in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr drangen Unbekannte durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür in ein Reihenmittelhaus ein.

Büdelsdorf (ots) - In dem RME in der Memelstraße durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und wurden auch fündig. Die Einbrecher erbeuteten etwas Schmuck und etwas Bargeld und konnten dann mit dem Stehlgut unerkannt entkommen.



Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sofern jemand zur tatrelevanten Zeit in der Memelstraße in Büdelsdorf Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Wohnungseinbruch in Zusammenhang stehen könnten, so wird um Mitteilung an die Polizei gebeten.



Zeugenhinweise nimmt die Rendsburger Polizei unter der Rufnummer 04331/208450 entgegen.



