Rendsburg/Am 02.12.2023 kam es gegen 21.30 Uhr in Rendsburg auf dem Schloßplatz an der Ampelanlage in Richtung Obereiderhafen zu einem Angriff auf einen 18-jährigen HSV-Fan.

Rendsburg (ots) - Durch seine Bekleidung mit einem HSV-Shirt und einer HSV-Cap war der junge Mann deutlich als HSV-Anhänger zu erkennen. Zunächst besuchte der HSV-Fan mit seiner Begleiterin den Weihnachtsmarkt auf dem Schiffbrückenplatz. Von dort gingen beiden über den Schloßplatz in Richtung Obereiderhafen und mussten an der Ampelanlage an der Denkerstraße warten.



Dort trat ein ihm unbekannter junger Mann an den HSV-Fan heran, forderte: "Hey, zieh Dein Drecks-T-Shirt aus!", packte ihn am Kragen und drückte ihn gegen den Ampelmast. Anschließend griff ein weiterer junger Mann ein und schlug den HSV-Anhänger mit der Hand ins Gesicht. Durch den Schlag wurde der junge Mann leicht verletzt.



Nun kam ein weiterer Mann dazu und versuchte die beiden Angreifer von deren Opfer zu trennen. Zeitgleich rief die Begleiterin des HSV-Fan über Handy die Polizei. Die beiden Angreifer ließen von ihrem Opfer ab und unter Mitnahme von dessen HSV-Cap flüchteten sie fußläufig in Richtung Schiffbrückenplatz.



Die beiden Angreifer werden als ca. 18 Jahre alt und ca. 175-185 cm groß beschrieben. Beide waren schwarz gekleidet. Keiner der beiden Angreifer trug Fan-Kleidung eines anderen Fußballclubs.



Die Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalles. Insbesondere wird der junge Mann, der in die Bedrohungssituation eingegriffen hat, gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Rendsburger Polizei unter der Rufnummer 04331/208450 entgegen.



