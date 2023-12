Bei einem Feuer in Bünsdorf ist gestern Nachmittag (05.12.23) ein Linienbus vollkommen ausgebrannt.

Bünsdorf (ots) - Es entstand ein hoher Sachschaden; verletzt wurde niemand.



Gegen 15:40 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis über einen brennenden Bus. Nach ersten Ermittlungen war das Fahrzeug schon einige Zeit vorher von der Verbindungsstraße von Bünsdorf Richtung Steinrade/ L 42 abgekommen und in den Graben gerutscht. Nach einiger Zeit stellte der Busfahrer, der zu diesem Zeitpunkt alleine am Fahrzeug war, dann einen Brand im Motorraum fest.



Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Bünsdorf, Borgstedt und Sehestedt stand der Bus bereits in Vollbrand. Die etwa 60 Einsatzkräfte waren bis 18:15 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt, für diesen Zeitraum war die Straße voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es dabei nicht.



Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Der Bus wird heute durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Untere Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde ist informiert worden, um einen möglichen Umweltschaden zu prüfen.



Kai Kröger