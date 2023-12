Eckernförde/Am 05.12.2023 um 10.30 Uhr ging eine 68 Jahre alte Frau in einem Verbrauchermarkt in der Rendsburger Straße in Eckernförde einkaufen.

Eckernförde (ots) - Während des Einkaufens gingen zwei Männer sehr nahe an ihr vorbei. Als sie dann einen Moment später in ihre um die Schulter hängende Handtasche schaute, um nach ihrem Portemonnaie zu sehen, bemerkte sie, dass dieses nicht mehr in der Tasche war.



Zunächst dachte sie, dass sie ihre Geldbörse verloren haben könnte und suchte den Boden ab. Anschließend verließ sie das Geschäft und ging auf den Parkplatz. In der Nähe befinden sich zwei SB-Geldautomaten. Dort erkannte sie die beiden Personen, die zuvor sehr dicht an ihr vorbeigingen. Die couragierte Frau entriss einem der Täter die Geldkarten. Sie erkannte ihre Geldkarten, da ihr Name auf den Karten stand.



Da die Karten zuvor in ihrem Portemonnaie waren, rief sie nun laut, dass sie überfallen wurde. Sofort kamen Passanten hinzu und hielten einen der Täter fest. Dem anderen Täter gelang die Flucht.



Die eintreffenden Polizeibeamten nahmen den 28-jährigen fest und fuhren mit ihm zur Dienststelle.



Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 28 Jahre alte Mann bereits polizeilich bekannt ist. Gegen ihn wurde beim Amtsgericht Kiel ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, der auch erlassen wurde.



Die Polizei bedankt sich bei den Passanten, die eingeschritten sind, um einen der Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich