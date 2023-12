Eckernförde/Am 06.12.2023 um, 19.02 Uhr erschein ein Passant in der Polizeiwache in Eckernförde und teilte mit, dass von dem Dach eines Geldinstitutes in der Ottestraße in Eckernförde bereits Schnee und Schneeschutzgitter auf den Gehweg gefallen seien.

Eckernförde (ots) - Des Weiteren droht weitere Schneemaßen und Schneeschutzgitter herabzufallen.



Daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert, die auch mit zwei Drehleitern vor Ort erschien. Sie befreite das gesamte Dach des Geldinstitutes von dem Schnee und entfernte auch die Schneeschutzgitter, die beschädigt waren und drohten herunterzufallen.



Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Ottestraße und ein Teil der Kieler Straße (Fußgängerzone) gesperrt.



Nach drei Stunden waren die Arbeiten beendet. Um die Schneemengen, die nun auf der Straße und dem Gehweg lagen, kümmerte sich der Bauhof der Stadt Eckernförde.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich