Eckernförde/Am 06.12.2023 um 17.35 Uhr ereignete sich in der Doroteenstraße in Eckernförde ein Verkehrsunfall, bei dem das verursachende Fahrzeug sich unerlaubt entfernte.

Eckernförde (ots) - Der rote Toyota Yaris einer 63-jährigen Eckernförderin parkte ordnungsgemäß in der Doroteenstraße als ein dunkler Kleintransporter in die Straße fuhr. Nach dem der männliche Fahrer ein Paket zugestellt hatte, kam es beim Rangieren zu dem Unfall.



Dabei muss der Fahrer mit dem Heck seines Fahrzeugs in das Heck des Toyotas gefahren sein.



Auffällig bei dem Kleinlaster war die Hebebühne am Fahrzeug und das "M" für München im Kennzeichen. Der Fahrer ist ca. 35 Jahre alt, 180 cm groß, schlank und trug einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine weiße Hose.



Der Fahrer entfernte sich ohne um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 3.000EUR.



Die Polizei Eckernförde sucht Zeugen dieses Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.:04351/9080 zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich