Eckernförde/Am 08.12.2023 um 13.39 Uhr beabsichtigte eine 33 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki Alto von einem Parkplatz auf die Riesebyer Straße in Eckernförde einzufahren.

Eckernförde (ots) - Ein anderer Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Opel Vectra die Riesebyer Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Rieseby.

Beim Einfahren auf den Riesebyer Straße übersah die junge Frau den ihr entgegenkommenden Opel, so dass beide Fahrzeuge mit der Frontpartie kollidierten.

Durch die Kollision wurde der Suzuki auf einen parkenden PKW geschoben. Durch den Zusammenprall erlitt die Frau leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in die Schönklinik eingeliefert.

Der 48-jährige Opelfahrer blieb unverletzt.

Beide PKW sowohl der Suzuki als auch der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den beiden PKW entstand Totalschaden.



