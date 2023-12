In der Nacht zu heute (09.12.23) wurden in Altenholz-Stift sechs geparkte Autos beschädigt.

Altenholz (ots) - Die Polizeistation Altenholz hat die Ermittlungen aufgenommen.



Mehrere Anwohner meldeten der Polizei heute, dass ihre in der Königsberger Straße geparkten PKW beschädigt wurden. Die eingesetzte Streifenbesatzung konnte insgesamt sechs Tatorte feststellen. In einem Fall war die Heckscheibe eines BMW mit einem Stein eingeworfen worden, in den anderen fünf Fällen war jeweils ein Reifen zerstochen worden.



Die Beamten vermuten, dass der oder die Täter mit der Parkweise der Fahrzeuge nicht einverstanden gewesen sein könnte. Bedingt durch eine Baustelle ist der Parkraum in der Königsberger Straße zurzeit verknappt, so dass Autofahrer ihre Fahrzeuge zum Teil auch "ungünstig" abstellen.



Die Polizeistation Altenholz bitte um Hinweise unter der Rufnummer 0431 - 22 000 100 oder per Mail an Altenholz.PSt@polizei.landsh.de.



Verdächtige Personen sollten direkt über den Polizeiruf 110 gemeldet werden.



Kai Kröger