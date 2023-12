Heute Nacht (09.12.23, 02:45 Uhr) beabsichtigten Beamte der Eckernförder Polizei einen VW Caddy in der Bergstraße zu kontrollieren.

Eckernförde (ots) - Das Auto wurde jedoch stark beschleunigt und in gefährlicher Fahrt über den Vogelsang Richtung Stadtmitte geführt. Im weiteren Verlauf ignorierte der Fahrer das Rotlicht der Ampel am Lornsenplatz.



An der Kreuzung Rendsburger Straße/Windebyer Weg verunfallte der PKW beim Rechtsabbiegen. Fahrer und Beifahrer männliche Personen verließen fluchtartig das Auto, konnten jedoch nach kurzer Flucht zu Fuß durch die Polizeibeamten gestellt werden.



Der Fahrer war erst 17 Jahre alt und nicht im Besitz an einer Fahrerlaubnis. Der Caddy war nicht zugelassen und am Pkw waren falsche Kennzeichen angebracht.



Sowohl der Fahrer als auch sein 17jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt und nach Abschluss der Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben.



An dem Einsatz waren drei Streifenwagen der Polizei aus Eckernförde und Ascheffel beteiligt.



Kai Kröger