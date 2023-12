Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Einfeld.

Neumünster (ots) - Der Verursacher flüchtete zunächst von der Unfallstelle und griff dann Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte an.



Gegen 15:30 Uhr meldeten Zeugen über 110 einen Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Hans-Böckler-Allee/ Roschdohler Weg. Ein PKW Hyundai war dort ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Hecke und einen kleinen Baum geprallt. Fahrer und Beifahrer blieben offenbar unverletzt und hatten sich zunächst noch einige Zeit an dem Auto aufgehalten, waren dann aber vor dem Eintreffen des ersten Polizeiwagens geflüchtet.



Eine Streifenbesatzung konnte den Fahrer auf dem Schulhof der Alexander-von-Humboldt-Schule stellen. Der 40-jährige Neumünsteraner beleidigte und bedrohte die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Als er durchsucht werden sollte, versuchte der Mann einen Beamten zu schlagen und wurde daraufhin zu Boden gebracht. Gegen diese Maßnahme sperrte sich der Unfallfahrer.



Schließlich konnte der Mann überwältigt und ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen stand der 40-jährige, der bereits vorbestraft ist, zum Unfallzeitpunkt unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ein Arzt entnahm daher mehrere Blutproben.



Bei dem Mann konnten eine kleine Menge Drogen sowie ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



Der Beifahrer wurde nach einer Befragung entlassen.



Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr, Unfallflucht, Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzt, das Waffengesetz und die Straßenverkehrsordnung eingeleitet.



An dem Einsatz waren insgesamt vier Streifenwagen des 1. Polizeireviers sowie der Polizeistation Mitte beteiligt.



Kai Kröger