Samstagabend (10.12.23) wurden in Gettorf zwei Männer festgenommen, nachdem diese zuvor in ein Einfamilienhaus eingebrochen waren und einen Diebstahl begangen hatten.

Gettorf (ots) - Im Zeitraum zwischen 20 und 22 Uhr war es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Ochsenweg gekommen. Zunächst unbekannte Täter hatten dort ein Fenster gewaltsam geöffnet und unter anderem Bargeld und Alkoholika gestohlen.



Gegen 23:35 Uhr meldete dann ein Anwohner aus dem Schwarzen Weg, dass zwei Männer kurz zuvor Gegenstände aus seinem Schuppen gestohlen hätten. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen am Gettorfer Bahnhof von einer Streifenbesatzung des Kriminaldauerdienstes erkannt werden. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß, konnten aber in der Herrenstraße gestellt und festgenommen werden.



Bei den Beschuldigten (41 und 39 Jahre alt) konnte Diebesgut von beiden Taten aufgefunden werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch das Auto der Männer durchsucht.



Die Tatverdächtigen wurden in das Polizeigewahrsam nach Kiel gebracht und sollen heute einem Haftrichter vorgeführt werden.



Kai Kröger