Bereits am Freitag (08.12.23) kam es zu einem Raub auf einem Parkplatz in Neumünster.

Neumünster (ots) - Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.



Vermutlich gegen 13:30 Uhr wurde ein 49-jähriger Neumünsteraner in der Johannisstraße von einem ihm unbekannten Mann nach Bargeld und Zigaretten gefragt. Der Mann verneinte und ging zunächst weiter, bis er auf einem Parkplatz zwischen der Mittelstraße und der Gasstraße von dem Unbekannten zu Boden gebracht wurde.



Der Täter nahm nun das Handy des 49-jährigen an sich und forderte unter Vorhalt eines Messers auch die Geldbörse. Als sich Passanten näherten und dem Geschädigten zur Hilfe kamen ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Der Geschädigte erlitt eine Schnittwunde an der Hand.



Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,80m groß, dunkel gekleidet, Kapuze. Er trug einen Schal der das Gesicht bis auf die Augen bedeckt hat. Außerdem hat er sich mit dem Geschädigten auf Türkisch unterhalten.



Der Polizei wurde die Tat erst später bekannt.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 9450 zu melden.



Kai Kröger