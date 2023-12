Neumünster/In dem Zeitraum vom 10.12.2023, 18.00 Uhr bis 11.12.2023, 05.45 Uhr wurde in Neumünster im Stadtteil Einfeld in der Schoolkoppel ein PKW der Marke Audi Q 5 in der Farbe grau entwendet.

Neumünster (ots) - Der PKW stand auf einem Grundstück vor einer Garage und wurde von dort entwendet.



Die Kriminalpolizei Neumünster bittet Personen, die Angaben zu diesem Sachverhalt geben können, sich unter der Tel.: 04321/9450 zu melden.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich