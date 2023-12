Wasbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht zum Dienstag, 12.12.2023 wurden von einem mit einem Bauzaun gesicherten Verkaufsgelände für Tannenbäume in der Ehndorfer Straße in Wasbek nach Angaben des Geschädigten ca. 40 Tannenbäume entwendet.

Wasbek/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Die Bäume hatten einen Verkaufserlös von 1.500 EUR.



In den vergangenen Jahren kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Aukrug in der Vorweihnachtszeit wiederholt zu Diebstählen von Tannenbäumen.



Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme rückte eine Person in das Ziel der polizeilichen Ermittlungen.



Des Weiteren äußerte der Geschädigte, dass die bei ihm entwendeten Bäume durch eine Veredelung und eine nicht näher benannte Markierung möglicherweise wiedererkannt werden könnten.



Bei der Nachschau auf dem Verkaufsgelände des Tatverdächtigen konnten die Kollegen aus Aukrug tatsächlich 30 entsprechend markierte und veredelte Bäume feststellen. Diese wurden mit Rücksprache der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.



