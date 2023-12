Hanerau-Hademarschen/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am 13.12.2023 um 07.02 Uhr ereignete sich auf Straße Landweg ein schwerer Verkehrsunfall, in dem ein Motorrad-fahrer verwickelt war.

Hanerau-Hademarschen/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Der 26 Jahre alte Kradfahrer befuhr mit seiner Kawasaki den Landweg von der Mann-hardtstraße kommend in Richtung Westerstraße.



Auf der Straße Landweg parkte zu diesem Zeitpunkt ein Fahrzeuggespan bestehend aus deiner Zugmaschine und einem Anhänger. Der 26-jährige fuhr mit seinem Krad auf den Anhänger auf.

Er wurde durch den Unfall schwer verletzt und in das Westküstenklinikum in Heide verbracht. Derzeit besteht für ihn Lebensgefahr.



Wie es zu diesem tragischen Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Mit freundlichen Grüßen



Michael Heinrich