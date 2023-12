Am späten Mittwochnachmittag, 13.12.2023, kam es im Bereich der Dorfstraße zu gleich zwei Verkehrsunfällen, bei denen sich der erheblich alkoholisierte PKW-Fahrer von den Unfallorten unerlaubt entfernte.

Dänischenhagen (ots) - Gegen 16:30 Uhr befuhr ein betrunkener PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Dorfstraße und kollidierte zunächst mit einem am linken Straßenrand stehenden Baum.



Kurz darauf setzte er seinen Weg fort und stieß mit einem entgegenkommenden LKW zusammen.



Nach einer erneuten Weiterfahrt stoppte der Fahrer seinen PKW und konnte im Fahrzeug sitzend durch die eingesetzten Beamten angetroffen werden.



Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,63 Promille, woraufhin eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.



Des Weiteren fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke.

Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.



An den Fahrzeugen sowie dem Baum entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.



Die Polizei in Altenholz sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Unfallhergängen machen können oder gar selbst gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 22 000 100 entgegen.



Aufgrund der aktuell stattfindenden Weihnachtsfeiern und Weihnachtsmärkte und dem damit verbundenen Alkoholkonsum weist die Polizei daraufhin, Fahrzeuge aller Art stehen zu lassen, um sich und andere nicht zu gefährden und Straftaten zu vermeiden. Selbst kleinste Alkoholmengen enthemmen die Fahrweise und verringern die Reaktionszeiten, so dass die Gefahr für alle Teilnehmer des Straßenverkehrs steigt.